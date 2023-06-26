Новороссийцев приглашают обсудить эскизный проект мемориала «Малая Земля»

В Новороссийске городские власти попросили жителей принять участие в обсуждении эскизного проекта мемориального комплекса «Малая Земля». Об этом информирует МКУ «Управление стратегического планирования».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

«Нам важно ваше мнение, и поэтому в процессе деятельности мы вместе с вами будем работать над комплексным развитием территории ансамбля "Малая земля"»,— говорится в сообщении.

Отмечается, что при разработке концепции будут рассмотрены пожелания и предпочтения жителей города по реконструкции мемориала, а также проработаны предложения по музейному комплексу.

Проектная сессия состоится 29 июня с 15:30 до 17:30 в конференц-зале гостиницы «Олимп». Для участия в проекторной сессии необходимо зарегистрироваться.

В марте главный архитектор Новороссийска Екатерина Степаненко представила масштабную концепцию реконструкции территории мемориала «Малая Земля». Согласно проекту, планируется отреставрировать часть монумента и отремонтировать плиты у мемориала, сохранив память о боевых действиях. Благоустройство будет проходить в два этапа.

Мемориал «Малая Земля» установили на месте высадки морского десанта в Новороссийске 4 февраля 1943 года. Он является памятником федерального значения и не имеет аналогов в мире. В настоящий момент мемориал нуждается в ремонте. В ноябре 2022 года глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за бездействия должностных лиц минкультуры Кубани по реставрации памятника.

Наталья Решетняк

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