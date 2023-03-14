В Новороссийске разработали концепцию благоустройства территории мемориала «Малая Земля»

Главный архитектор Новороссийска Екатерина Степаненко представила масштабную концепцию реконструкции территории мемориала «Малая Земля». У себя в соцсетях она сообщила, что цель проекта - сохранить комплекс, при этом сделать его удобным для посещений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фото: тг-канал главы Новороссийска Фото: Фото: тг-канал главы Новороссийска

При реконструкции планируется отреставрировать часть монумента и отремонтировать плиты у мемориала, сохранив память о боевых действиях. Благоустройство будет проходить в два этапа. Первый из них предполагает деликатное обустройство мемориального поля, а второй – наполнение новыми функциями и смыслами зоны вокруг мемориальной территории.

Сейчас сохранившиеся рвы, окопы и воронки от взрывов снарядов скрываются под травой, затаптываются посетителями и размываются дождями. В связи с этим предлагается создать из экоматериалов тропинки по уже протоптанным дорожкам. Там же планируют установить освещение и системы навигации с аудиосопровождением, а воронки от взрывов – подсветить красным светом. При озеленении поля предлагается использовать аборигенные растения, травы и злаковые. Кроме того, планируется воссоздать в современной интерпретации один их окопов. Реализация всех окопов не целесообразна из-за сложившейся экосистемы.

Концепция предполагает усовершенствовать зону вокруг: сквер «75-летия Победы» планируют продолжить возведением пешеходной аллеи к 80-летию Победы. Для этого нужно будет реорганизовать тротуарную сеть, установить МАФы, теневые навесы и высадить деревья для создания дополнительных теневых зон.

«Эта территория также станет буферной зоной между жилой застройкой и мемориальным комплексом. Дополнительные зоны помогут перепрограммировать пространство», - отметила Екатерина Степаненко.

Мемориал «Малая Земля» установили на месте высадки морского десанта в Новороссийске 4 февраля 1943 года. Он является памятником федерального значения и не имеет аналогов в мире.

Осенью 2021 власти Краснодарского края год сообщили, что выделили 5 млн руб. на разработку проекта реставрации мемориала. Предположительная стоимость ремонта может составить 60 млн руб. В ноябре 2022 года глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за бездействия должностных лиц минкультуры Кубани по реставрации мемориала.

Татьяна Ручкина

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