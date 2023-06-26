Для восстановления маршрутов из сел в райцентры Ставрополья власти закупят 160 автобусов

Правительство Ставропольского края в текущем году планирует приобрести 204 автобуса, часть из которых будет направлена в села для организации транспортного сообщения с районными центрами, сообщает ТАСС со ссылкой на министра дорожного хозяйства и транспорта Ставрополья Евгения Штепу. На покупку транспорта будут направлены средства в размере 1 млрд руб.

«160 транспортных средств направим в отдаленные сельские территории, чтобы возобновить транспортное обслуживание населенных пунктов с районными центрами»,— цитирует информагентство Евгения Штепу.

Сегодня в крае выявлено 50 нерентабельных для перевозчиков маршрутов, обслуживание которых планируется просубсидировать на общую сумму в 120 млн руб.

Как сообщалось ранее, губернатор Ставрополья предложил создать министерство транспорта, которое взяло бы на себя обслуживание нерентабельных маршрутов.

«В дальнейшем, нам нужно прорабатывать идеологию государственного транспортного предприятия, которое возьмет такие маршруты на себя»,— заявил в декабре прошлого года Владимир Владимиров.

Анастасия Назарова