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Тимофей Шульга покидает управление делами нижегородского правительства

Управляющий делами правительства Нижегородской области Тимофей Шульга ушел в отпуск с последующим увольнением по собственному желанию. В правительстве он отработал более четырех лет, придя в команду Глеба Никитина в 2018 году.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В региональном правительстве подтвердили информацию об уходе Тимофея Шульги с должности, в связи с переходом на другую работу. Временно исполнять обязанности управляющего делами с 27 июня будет руководитель ГБУ «Нижегородский кремль» Юрий Бортников. Ему предстоит взять на себя ответственность за достройку дорогостоящего фуникулера на откосе нижегородского кремля, сроки ввода которого неоднократно переносились.

Иван Сергеев

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