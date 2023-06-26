Тимофей Шульга покидает управление делами нижегородского правительства

Управляющий делами правительства Нижегородской области Тимофей Шульга ушел в отпуск с последующим увольнением по собственному желанию. В правительстве он отработал более четырех лет, придя в команду Глеба Никитина в 2018 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В региональном правительстве подтвердили информацию об уходе Тимофея Шульги с должности, в связи с переходом на другую работу. Временно исполнять обязанности управляющего делами с 27 июня будет руководитель ГБУ «Нижегородский кремль» Юрий Бортников. Ему предстоит взять на себя ответственность за достройку дорогостоящего фуникулера на откосе нижегородского кремля, сроки ввода которого неоднократно переносились.

Иван Сергеев