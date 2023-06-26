В мэрии Ярославля проверят качество ремонта проспекта Фрунзе

МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» мэрии Ярославля проверит ремонт на проспекте Фрунзе после сообщений об укладке асфальта в дождь. Об этом сообщили «Ъ-Ярославль» в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

В конце минувшей недели в Ярославле прошли дожди, и в соцсетях появилась информация, что на проспекте Фрунзе укладывали асфальт при неблагоприятных погодных условиях. В мэрии по этому поводу пообещали провести проверку.

«МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» мэрии города Ярославля проведет проверку по данному участку. Будет проверено асфальтовое покрытие на уплотнение и влагонасыщение. При выявлении нарушений подрядная организация должна будет переложить асфальт на этом участке»,— сообщили «Ъ-Ярославль» в мэрии.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что подрядная организация АО «Рыбинское УМСР» начала работы на проспекте Фрунзе в середине мая, ремонт должны закончить в сентябре 2023 года. Стоимость муниципального контракта составляет 165,2 млн руб.

Алла Чижова