Здание АТС в Петергофе приобрел «Юнион Апарт»

Компания управляющего партнера петербургского офиса «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Ивана Смирнова — ООО «Юнион Апарт» — приобрела активы на 1,3 миллиарда, в том числе АТС в Петергофе. О закрытии сделки 26 июня сообщает «Деловой Петербург».

Здание АТС в Петергофе располагается на улице Путешественника Козлова. Площадь объекта — порядка 5,8 тыс. кв. метров. Стоимость соглашения, по данным издания, составляет около 115 млн рублей.

Как отмечают участники рынка, АТС могут перестроить под отель.

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