Carlsberg Group подписала соглашение о продаже «Балтики»

Carlsberg Group подписала соглашение о продаже российского бизнеса, который представлен пивоваренной компанией «Балтика». В пятницу, 23 июня, датская корпорация объявила о завершении этого процесса. «Carlsberg Group завершила поиск нового инвестора для “Балтики”»,— говорится в сообщении.

Будущий владелец активов пока не раскрывается, однако, как пояснил представитель концерна «Интерфаксу», компания провела проверку, чтобы заинтересованные покупатели не находились в санкционных списках. На данном этапе сделка подлежит одобрению регулирующими органами РФ, поэтому до момента ее завершения компания «Балтика» продолжит свою операционную и коммерческую деятельность в текущем режиме, уточнили в пресс-службе корпорации. В концерне также подчеркнули, что все обязательства перед партнерами и социальные гарантии для сотрудников на это время будут сохранены.

По имеющимся у «Ъ» данным, в 2022 году «Балтика» снизила выпуск пива и пивных напитков на 4,7%, до 197,42 млн дал год к году. Это соответствует второму месту в России после AB InBev Efes (223,29 млн дал, бренды «Старый мельник из бочонка», Lowenbrau, Hoegaarden, Velkopopovicky Kozel и др.). В 2022 году выручка «Балтики» выросла на 22%, до 100,7 млрд руб., чистая прибыль увеличилась на 86,1%, до 9,95 млрд руб.

Carlsberg Group 28 марта 2022 года объявила об уходе из России и намерении реализовать местные активы из-за специальной военной операции на территории Украины. «Балтика» управляет восемью заводами, где выпускается более 50 брендов, включая «Балтику», «Дон», «Арсенальное», Zatecky Gus и др.

Андрей Кучеров

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