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Коммерсантъ FM
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Россия полностью восстановила дипломатическое присутствие в Ливии

Дипломатическое присутствие России в Ливии полностью восстановлено, заявил в интервью «РИА Новости» посол РФ в Ливии Айдар Аганин. По его словам, в дальнейшем Москва будет стремиться укреплять дружественные отношения с Триполи.

«Дипломатическое присутствие в этой стране полностью восстановлено. Теперь будем трудиться над укреплением наших традиционно дружественных отношений. Сейчас условия безопасности стали во много раз лучше. Вы же видите, военных действий нет, страна фактически перешла к фазе мирного развития, разногласия между ливийскими политиками решаются через диалог»,— сказал господин Аганин.

Айдар Аганин отметил, что подготовку к возобновлению работы российского посольства ввела группа дипломатов из России с сентября 2022 года.

В 2013 году посольство России в Триполи подверглось нападению. Сотрудников дипмиссии эвакуировали в Тунис, а затем вернули в Москву, так как власти Ливии не смогли гарантировать их безопасность. В феврале 2014 года тогдашний посол РФ Иван Молотков вернулся в Триполи. Он пробыл в должности до ноября 2018 года. После него временным поверенным в делах РФ в Ливии был назначен Джамшед Болтаев. В 2020 году было решено, что посольство РФ в Ливии будет временно базироваться в Тунисе.

О ситуации в Ливии в 2022 году — в материале «Ъ» «Два премьера на один Триполи».

Милена Костерева

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