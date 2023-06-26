За четыре месяца работы центр «ПовоДог» в Краснотурьинске оказал бесплатную помощь 700 животным

Около 700 кошек и собак получили бесплатную помощь в ветеринарном центре «ПовоДог» в Краснотурьинске (Свердловская область), который открылся в феврале. Это первый в России бесплатный стационарный пункт для стерилизации и вакцинации животных. «Волонтеры привозят на бесплатную стерилизацию собак и кошек, после чего самостоятельно ухаживают за кошками и собаками прежде чем отпустить в привычную среду обитания. Стерилизованное животное не дает потомства, что частично позволяет снизить количество безнадзорных четвероногих на улицах города»,— пояснили в центре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Ветеринарный центр «ПовоДог» в Краснотурьинске Фото: фонд «Вольное дело» Ветеринарный центр «ПовоДог» в Краснотурьинске Фото: фонд «Вольное дело» Следующая фотография 1 / 2 Ветеринарный центр «ПовоДог» в Краснотурьинске Фото: фонд «Вольное дело» Ветеринарный центр «ПовоДог» в Краснотурьинске Фото: фонд «Вольное дело»

Ветеринарный центр построен за счет фонда «Вольное дело» Олега Дерипаски. Его стоимость составила 13 млн руб. Он состоит из операционного бокса и комнаты реабилитации. Для хозяев питомцев оборудован зал ожидания и детская игровая комната. Клиентам доступны консультации по лечению, воспитанию и адаптации питомцев.

Каждый год из бюджета Краснотурьинска на отлов и стерилизацию собак направляется более 1,3 млн руб. «В год в Краснотурьинске отлавливают от 130 до 150 собак, направляют на стерилизацию и временное содержание в приют Серова, но о проблема бродячих животных остается по прежнему острой. Строительство приюта стало для Краснотурьинска серьезным вкладом в решение проблемы безнадзорных животных»,— отметил глава Краснотурьинска Александр Устинов.

Алена Бормотова

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