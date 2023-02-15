Фонд Дерипаски построил в Краснотурьинске ветеринарный центр за 13 млн рублей

В Краснотурьинске (Свердловская область) открыли первый в России бесплатный стационарный пункт для стерилизации и вакцинации животных за 13 млн рублей, сообщила пресс-служба фонда «Вольное дело» Олега Дерипаски. Специалисты будут принимать как домашних, так и бездомных животных, добавили в пресс-службе.

Ветеринарный центр состоит из операционного бокса и комнаты реабилитации. Для хозяев питомцев оборудован зал ожидания и детская игровая комната. Помимо бесплатной стерилизации и вакцинации животных, клиентам центра доступны консультации по лечению, воспитанию и адаптации питомцев. На базе центра будут проводиться уроки для детей об ответственном отношении к животным.

«Надеемся, что это поможет в будущем сократить количество брошенных животных на улицах нашего города»,— отметил мэр Краснотурьинска Александр Устинов.



Фонд «Вольное Дело» создан российским бизнесменом Олегом Дерипаска в 2008 году. Фонд уже построил пять приютов для бездомных животных «Поводог». В каждом пункте работает ветеринарная клиника с кинологами и зоопсихологами.

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Василий Алексеев