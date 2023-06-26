Участники Союза «Садоводы Кубани» стали экспонентами выставки «PRO ЯБЛОКО 2023»

Свыше 35 участников Союза «Садоводы Кубани» стали экспонентами 5-й Международной выставки технологий выращивания, хранения и сбыта плодовой продукции «PRO ЯБЛОКО 2023», прошедшей 21–23 июня на площадке «МинводыЭКСПО».

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Организаторы выставки — международная школа современного садоводства и плодообъединение «Сады Ставрополья» при поддержке Минсельхоза РФ и правительства Ставропольского края.

Рабочая программа началась с пленарного заседания. Генеральный директор Союза «Садоводы Кубани» Николай Щербаков в своем выступлении обозначил основные проблемы отрасли садоводства и рассказал о путях их решения. Кроме того, господин Щербаков стал модератором сессии «PRO государственную поддержку и финансовые инструменты при реализации инвестиционных проектов». В сессии выступили представители минсельхоза Ставропольского края, руководители и специалисты банковских организаций, лизинговых и страховых компаний, которые доложили о мерах государственной поддержки, использовании кредитных и лизинговых продуктов при реализации инвестиционных проектов.

Во второй день выставки под модераторством Николая Щербакова прошла сессия «PRO кадровый потенциал, новые технологии и продукты» организованная Ставропольским и Кубанским союзами садоводов.

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С докладом об основных направлениях образовательной и научной деятельности в области садоводства на мероприятии выступил заведующий кафедрой плодоводства, виноградарства и виноделия Российского государственного аграрного университета имени К. А. Тимирязева Александр Соловьев.

Декан факультета плодоовощеводства и виноградарства Кубанского государственного аграрного университета Михаил Осипов рассказал о преимуществах учебного заведения, программах обучения, трудоустройстве кадров и необходимости проведения работы информационной кампании по популяризации специальности садоводство.

Про подготовку кадров в части технологий пищевой и перерабатывающей промышленности рассказала декан факультета пищевой инженерии и биотехнологий Северо-Кавказского федерального университета Наталья Оботурова. Технологи СКФУ разработали «умные» продукты из яблок. Ученые Факультета пищевой инженерии и биотехнологий презентовали блюда с использованием передовых технологий.

В течение двух дней работы выставки участники Союза «Садоводы Кубани» демонстрировали разработки и новинки в области выращивания плодовой продукции и посадочного материала, науки, хранения и доработки плодов, спецтехники и оборудования, средств защиты растений и удобрений. Гости посетили экспозиции на площади более 20 тыс. кв. м и приняли участие в различных тематических круглых столах.

Николай Щербаков поблагодарил всех участников за личный вклад в работу выставки «PRO ЯБЛОКО 2023». По его словам, мероприятия подобного формата позволяют поднять отечественное садоводство на более высокий уровень.

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