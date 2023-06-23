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В Самарской области один человек погиб и двое пострадали в ДТП с тремя авто

Смертельная авария с тремя автомобилями произошла в Самарской области в четверг вечером. Происшествие случилось в 19:00 (MSK+1) на ул. Река Воложка в районе дома 7. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

По информации ведомства, столкнулись три автомобиля: Lada Vesta, ВАЗ 2110 и Volkswagen Polo. В результате происшествия от полученных травм на месте ДТП скончался один человек.

Еще двое получили травмы и были госпитализированы бригадой скорой медицинской помощи. По факту аварии проводится проверка.

Георгий Портнов

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