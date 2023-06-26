В Рыбинске сделают подсветку зданий бирж и драмтеатра

Рыбинск получит 40 млн руб. из областного бюджета на архитектурную подсветку достопримечательностей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города Дмитрий Рудаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пожарная каланча, Рыбинск

Фото: Дмитрий Рудаков, «Вконтакте» Пожарная каланча, Рыбинск

Фото: Дмитрий Рудаков, «Вконтакте»

В рамках выделяемого финансирования будет выполнена подсветка главных памятников Рыбинска — зданий новой и старой хлебной биржи на набережной Волги, пожарной каланчи и здания Рыбинского драматического театра. При этом подсветку Спасо-Преображенского собора восстановят за счет средств городского бюджета.

«У нас будут подсвечены ключевые достопримечательности, знаковые для Рыбинска. При чем мы используем и фоновую, и акцентную, и контурную подсветку. Если здание классической архитектуры, как, к примеру, биржа, то будет фронтон подсвечен полностью, будут подсвечены капители. И фоновая, заливная подсветка тоже будет»,— рассказал господин Рудаков.

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», сейчас в Ярославской области реализуется два контракта на подсветку исторических зданий на 286 млн руб. 26 июня депутаты областной думы проголосовали за выделение еще 60 млн руб. на выполнение архитектурно-художественной подсветки объектов в Ярославской области.

Алла Чижова