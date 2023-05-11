В Ярославле определен подрядчик для монтажа архитектурной подсветки

Филиал ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго» продолжит заниматься архитектурной подсветкой зданий в Ярославской области. Компания признана победителем двух аукционов, их итоги размещены на портале госзакупок.
Проект подсветки Арсенальной башни
Фото: ЕИС «Закупки»
Оба раза торги были конкурентными, заявка филиала ПАО «Россети Центр» не была единственной. В итоге «Ярэнерго» заключит два государственных контракта на подсветку на общую сумму в 286,59 млн руб. В минувшем году компания уже отвечала за подсветку в Ярославле, тогда сумма контракта составила 299,4 млн руб.
По двум новым контрактам подрядчик подсветит 33 объекта в Ярославле, включая здания соборной мечети, синагоги и кирхи, а также ярославский планетарий и памятник Собинову. В других городах региона подсветку сделают на 10 зданиях. В списки попали объекты в Пошехонье, Угличе, Переславле, Данилове.