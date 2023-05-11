В Ярославле определен подрядчик для монтажа архитектурной подсветки

Филиал ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго» продолжит заниматься архитектурной подсветкой зданий в Ярославской области. Компания признана победителем двух аукционов, их итоги размещены на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект подсветки Арсенальной башни

Фото: ЕИС «Закупки» Проект подсветки Арсенальной башни

Фото: ЕИС «Закупки»

Оба раза торги были конкурентными, заявка филиала ПАО «Россети Центр» не была единственной. В итоге «Ярэнерго» заключит два государственных контракта на подсветку на общую сумму в 286,59 млн руб. В минувшем году компания уже отвечала за подсветку в Ярославле, тогда сумма контракта составила 299,4 млн руб.

По двум новым контрактам подрядчик подсветит 33 объекта в Ярославле, включая здания соборной мечети, синагоги и кирхи, а также ярославский планетарий и памятник Собинову. В других городах региона подсветку сделают на 10 зданиях. В списки попали объекты в Пошехонье, Угличе, Переславле, Данилове.

Андрей Иванов