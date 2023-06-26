Евгений Куйвашев выделил 41,5 млн рублей погорельцам из Арамили

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил 41,5 млн руб. на поддержку погорельцев из Арамили. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

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По данным правительства, средства выделены из резервного фонда на обеспечение жильем погорельцев. Собственники квартир получат деньги, исходя из площади жилья и стоимости кв. м. На эти цели направлено 23 млн руб. Для семей, которые жили в сгоревшем доме по договорам соцнайма, будут предоставлены квартиры, купленные городом на вторичном рынке. На это выделено почти 13 млн руб. Также выделены средства на снос сгоревшего здания.

Напомним, пожар произошел 21 мая в доме на ул. Ломоносова, 7. По данным спасателей, произошло возгорание хозяйственных построек. Быстрому распространению огня способствовала плотная застройка и порывы ветра, из-за чего огонь перебросился на дом. Из здания эвакуировались 36 человек, среди которых семь детей.

Евгений Куйвашев поручил снести многоквартирный дом в Арамили, в котором произошел крупный пожар, так как восстановление посчитали невозможным. Также губернатор Куйвашев поручил до конца лета обеспечить погорельцев жильем.

Полина Хабарова

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