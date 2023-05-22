В Арамили снесут пострадавший от пожара многоквартирный дом

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил снести многоквартирный дом в Арамили, в котором произошел крупный пожар. В департаменте информационной политики (ДИП) региона отметили, что его восстановление признали невозможным.

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Пожар произошел в воскресенье, 21 мая, в доме на ул. Ломоносова, 7. По данным спасателей, произошло возгорание хозяйственных построек. Быстрому распространению огня способствовала плотная застройка и порывы ветра, из-за чего огонь перебросился на дом. Из здания эвакуировались 36 человек, среди которых семь детей.

Евгений Куйвашев также поручил до конца лета обеспечить погорельцев жильем. Семьям, которые жили там по договорам соцнайма, предоставят квартиры на вторичном рынке. Те жители, у кого квартира была в собственности, получат сертификат на приобретение нового жилья в любом муниципалитете Свердловской области. Сертификаты они получат в течение месяца.

«Виновный в пожаре будет наказан, версии произошедшего уже есть»,— отметили в ДИПе.

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