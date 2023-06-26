В Ярославской области в 2023 году хотят решить проблему обманутых дольщиков

559 млн руб. планируется выделить из бюджета Ярославской области на решение проблем обманутых дольщиков. Об этом на заседании бюджетного комитета областной думы сообщил директор департамент финансов Алексей Долгов.

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Вопрос обсуждался в рамках внесения губернатором поправок в закон «О областном бюджете» на 2023-2025 годы. По словам господина Долгова, средства выделят дольщикам, которые так и не получили квартиры в трех домах — в поселке Щедрино, строение 49 в Ярославском районе, на улице Пионерская, 15 и Московском проспекте,35 в Ярославле.

Глава депфина уточнил, что «из федерального фонда прекращена поддержка», и деньги будет выделять только областной бюджет. Зато по итогам года, по словам Алексея Долгова, «мы будем одним из первых регионов, который решит проблему обманутых дольщиков».

Господин Долгов представил расклад, какие именно средства получит пострадавшие покупатели жилплощади упомянутых выше домов. Так 35 обманутым дольщикам дома на Пионерской всего выплатят 126 млн руб., чуть больше, 129 млн руб., составят выплаты для 63 граждан, купивших помещения в Щедрино. Более 300 млн руб. направят в рамках выплат для 84 дольщиков дома на Московском проспекте.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при долевом строительстве жилья на Московском проспекте, 35.

Алла Чижова