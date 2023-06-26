«Россети Тюмень» направили около 1 млн рублей на повышение надежности электроснабжения НПЗ в Югре

Энергетики провели плановый ремонт подстанции 110 кВ «Мортка» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Питающий центр снабжает электричеством нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) по производству дизельного топлива и мазута, расположенный в Кондинском районе. «Россети Тюмень» направили на эти работы порядка 1 млн рублей.



Специалисты отремонтировали 2 силовых трансформатора общей мощностью 12,6 МВА и 11 выключателей разного класса напряжения. В ходе комплексного техобслуживания энергетики усилили защиту подстанции от гроз: провели ревизию изоляции, заземлений и ограничителей перенапряжения. Специалисты также установили на территории энергообъекта дополнительный молниеотвод высотой 12 метров. Для его транспортировки и монтажа компания привлекла автотрал, дорожно-строительную машину с бурильной установкой, автогидроподъемник и кран с вылетом стрелы до 18 метров.

Ремонт энергообъекта состоялся в рамках производственной программы «Россети Тюмень». Выполненные на подстанции «Мортка» мероприятия позволили повысить надежность электроснабжения НПЗ, перерабатывающего до 50 тысяч тонн нефти в год.