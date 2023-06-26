ЕДДС: в Краснодарском водохранилище отмечен низкий уровень поступления воды

Уровень воды в Краснодарском водохранилище находится в пределах нормы, уровень поступления ресурса — низкий. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: портал филиала «Краснодарское водохранилище» ФГБВУ «Центррегионводхоз» Фото: портал филиала «Краснодарское водохранилище» ФГБВУ «Центррегионводхоз»

Снижение притока, по прогнозам, продолжится. На 26 июня приток достигает 510 куб. м/с, сброс из водохранилища — 1031 куб. м/с. Приток к Усть-Джегутинскому узлу составляет 199,8 куб. м/с, забор в Большой Ставропольский канал — 180,6 куб. м/с.

В настоящее время Краснодарское водохранилище заполнено на 73,6% (2058 млн куб. м из 2794 млн куб. м). За минувшие сутки происшествий на объекте не зафиксировано, водохозяйственная обстановка находится под контролем.

Неделей ранее на Кубани из-за обильных дождей уровень воды в реках пяти районов резко поднялся до неблагоприятных отметок. Подтопления дворовых территорий фиксировали в Апшеронском, Мостовском, Лабинском, Кавказском и Красноармейском муниципалитетах.

Анастасия Донскова

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