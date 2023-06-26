Ультраправая «Альтернатива для Германии» впервые возглавила районную администрацию в ФРГ

Кандидат правой партии «Альтернатива для Германии» Роберт Зессельманн победил во втором туре местных выборов в районе Зоннеберг на юге Республики Тюрингия. Он набрал 52,8% голосов, действующий глава администрации Юрген Кеппер от консервативной партии «Христианско-демократический союз Германии» — 47,2%. Об этом сообщил Reuters.

Роберт Зессельманн — первый в истории ФРГ глава районной администрации от ультраправых. В Германии 294 района и 106 приравненных к районам городов (как Зоннеберг). Представители «Альтернативы для Германии» пообещали «войти в историю» в ходе районных выборов в 2024 году, особенно в восточных регионах, таких как Тюрингия, Бранденбург и Саксония. Глава МВД Тюрингии Георг Майер от СДПГ назвал результаты выборов «сигналом тревоги для всех демократических сил».

По данным июльского опроса DeutschlandTrend для телеканала ARD, «Альтернатива для Германии» вышла на второе место среди всех политических партий Германии. Партию поддерживают в основном жители восточных регионов. Партия также получает поддержку жителей за счет протестов против повышения цен на энергоносители.

По данным газеты Bild, лидер «Альтернативы для Германии» Тино Хрупалла вместе с экс-канцлером Герхардом Шрёдером был на приеме в честь Дня Победы, организованном в посольстве России в Берлине.

«Альтернатива для Германии» позиционирует себя как «детище интеллектуальной элиты Германии». Партию основали профессор макроэкономики Гамбургского университета Бернд Лукке (покинул ее в 2015 году), экс-редактор отдела политики Frankfurter Allgemeine Zeitung Конрад Адам, профессор Михаэль Шталь, профессор экономики Тюбингенского университета Йоахим Штарбатти, юрист и публицист Александер Гауланд, а также Ханс-Олаф Хенкель, руководивший филиалом корпорации IBM.

В марте 2021 года партия получила от Федерального ведомства по охране конституции статус «подозреваемой в правоэкстремистских устремлениях», она находится под надзором спецслужб. Правонационалистическое объединение партии «Крыло» официально объявили правоэкстремистским.

Анастасия Ларина