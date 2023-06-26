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Коммерсантъ FM
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Продажи автомобилей в Китае могут упасть почти на 6%

По прогнозам китайской Ассоциации пассажирских автомобилей, на которую ссылается агентство Bloomberg, продажи легковых автомобилей в КНР по итогам июня могут сократиться на 5,9% по сравнению с июнем прошлого года и составить 1,83 млн штук. Аналитики объясняют это снижением потребительского спроса на фоне замедляющейся экономики Китая.

На прошлой неделе аналитики американского инвестбанка Goldman Sachs ухудшили свой прогноз роста китайской экономики в 2023 и 2024 годах — с 6% до 5,4% и с 4,6% до 4,5% соответственно. Ранее свои прогнозы по динамике китайского ВВП в текущем году уже скорректировали в сторону понижения аналитики швейцарского банка UBS и американских JPMorgan Chase и Bank of America. По прогнозам правительства КНР, в текущем году ВВП страны вырастет на 5%.

По данным китайской Ассоциации пассажирских автомобилей, за первые пять месяцев текущего года автопродажи в Китае выросли на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты считают такую динамику весьма скромной, учитывая, что цены на некоторые модели машин из-за острой конкуренции снизились на 40%, а правительство предоставляет различные льготы при покупке автомобилей для стимулирования спроса.

Евгений Хвостик

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