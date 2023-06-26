Красноярский вице-губернатор выиграл праймериз на дополнительных выборах в Госдуму РФ

«Единая Россия» (ЕР) выдвинет вице-губернатора Красноярского края Сергея Еремина на дополнительных выборах в Госдуму РФ в Дивногорском одномандатном округе №56. Он стал победителем проведенного партией предварительного голосования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Праймериз прошли с 19 по 25 июня. По данным Telegram-канала регионального отделения ЕР, господин Еремин набрал 6,4 тыс. голосов. Это в 5,7 раза больше, чем четверо других претендентов вместе взятых.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», мандат депутата Госдумы РФ от округа №56 стал вакантным после смерти в конце мая этого года депутата-единоросса Виктора Зубарева.

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Валерий Лавский