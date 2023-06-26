Путин обратился с приветственным словом к участникам форума «Инженеры будущего»

Развитие и модернизация промышленности остается безусловным приоритетом России, заявил президент Владимир Путин в обращении к участникам XI молодежного промышленного форума «Инженеры будущего». По мнению господина Путина, именно от кадрового потенциала «зависит уверенное развитие отечественной индустрии», а также наращивание ее конкурентных способностей, решение задач по укреплению безопасности, экономического и технологического суверенитета страны.

Он утверждает, что на российские предприятия «приходит все больше молодых профессионалов», которые готовы «брать на себя ответственность, предлагать нестандартные решения». «Именно такие люди — и молодежь, и опытные специалисты, коллективы наших предприятий — обеспечили устойчивую работу промышленности России, ее развитие в условиях жестких внешних вызовов, добились роста производства важнейшей для жизни страны продукции — гражданской и оборонной»,— говорится в обращении президента, которое опубликовала пресс-служба Кремля.

Лаура Кеффер