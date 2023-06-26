Руководители компании УК «Лидер» в Ростове осуждены за хищение 30 млн рублей

В Ростове-на-Дону члены руководства управляющей компании ООО «Лидер» осуждены за хищение 30 млн руб., выплаченных жителями города за коммунальные услуги, сообщает пресс-служба УФСБ Ростовской области.

Согласно материалам дела, перед судом по обвинению в мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ) и неправомерном обороте денежных средств (ч.2 ст.187 УК РФ) предстали учредители группы компаний «Лидер» Игорь Поддубный и Виталий Селиванов, финансовый директор Юлия Колпикова, главный бухгалтер Эмилия Габлиэлян и генеральный директор управляющей компании ООО «Лидер-1» Галина Набойщикова.

Как писал ранее «Ъ-Юг», подозреваемые с января 2016 года по февраль 2020 года обманным путем, с использованием фиктивных платежных поручений, похитили средства ресурсоснабжающих организаций в сумме более 36,5 млн руб. Деньги являлись оплатой горожан за услуги ЖКХ.

Октябрьский районный суд Ростова признал их виновными. Игорь Поддубный и Виталий Селиванов приговорены к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом 200 тыс. руб. Юлия Колпикова и Эмилия Габриэлян осуждены на пять лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом 200 тыс. руб. Галина Набойщикова осуждена на четыре года лишения свободы в исправительной колонии общего режима, со штрафом 150 тыс. руб.

Защита попыталась оспорить решение суда. Ростовский областной суд оставил приговор без изменений. Приговор вступил в законную силу.

Анастасия Назарова