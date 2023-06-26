Память погибшего мэра Нефтеюганска Владимира Петухова почтили в Югре

В Нефтеюганске почтили память первого избранного главы города Владимира Петухова, сообщили в пресс-службе правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Цветы возложили губернатор Наталья Комарова, представители органов государственной власти, местного самоуправления и жители города.

«Мы здесь не только для того, чтобы вспомнить, но прежде всего для того, чтобы отчитаться о том, о чем он мечтал. Он это делал не потому, что ему так хотелось, а потому что так думали люди, и он как лидер обеспечивал выполнение. Этот день для нефтеюганцев должен стать днем отчета, сделанного для людей, в память для следующих поколений»,— сказала Наталья Комарова.

Напомним, Владимир Петухов был расстрелян из пистолета-пулемета в июне 1998 года, когда шел на работу в городскую администрацию. Согласно материалам уголовного дела, причиной стал конфликт с руководством нефтяной компании ЮКОС из-за неуплаты компанией налогов в местный бюджет.

По версии следствия, на тот момент глава ЮКОСа Михаил Ходорковский (признан иностранным агентом) поручил акционеру компании Леониду Невзлину и начальнику отдела службы экономической безопасности компании Алексею Пичугину (отбывает пожизненный срок) организовать убийство Владимира Петухова. Уголовное дело в отношении Михаила Ходорковского СКР возбудило 30 июня 2015 года после того, как осужденные исполнители этих преступлений дали показания следствию, что совершали их по заказам экс-главы ЮКОСа.

Диана Сунагатуллина

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