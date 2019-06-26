В ХМАО почтили память погибшего мэра Нефтеюганска Владимира Петухова

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) прошли памятные мероприятия, посвященные дню гибели первого избранного мэра Нефтеюганска Владимира Петухова. Сегодня, 26 июня, в городе состоялась церемония возложения цветов к его могиле. В мероприятии приняли участие губернатор Наталья Комарова, главный федеральный инспектор региона Андрей Руцинский, председатель всероссийского совета местного самоуправления, комитета Совета федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко, председатель окружной думы Борис Хохряков, вдова Владимира Петухова Фарида Исламова, представители региональных и федеральных органов власти, депутаты всех уровней, активисты общественности, волонтеры, горожане.

Владимир Петухов был расстрелян из пистолета-пулемета в июне 1998 года, когда шел на работу в городскую администрацию. Согласно материалам уголовного дела, причиной стал конфликт с руководством нефтяной компании ЮКОС из-за неуплаты компанией налогов в местный бюджет. По версии следствия, на тот момент глава ЮКОСа Михаил Ходорковский поручил акционеру компании Леониду Невзлину и начальнику отдела службы экономической безопасности компании Алексею Пичугину (отбывает пожизненный срок) организовать убийство Владимира Петухова. Уголовное дело по данному факту в отношении Михаила Ходорковского ГСУ СКР возбудило 30 июня 2015 года после того как осужденные исполнители этих преступлений дали показания следствию, что совершали их по заказам экс-главы ЮКОСа. Господин Ходорковский проживает за границей и сейчас заочно арестован в России.

«Те, кто знал, любил Владимира Петухова, вспоминают о нем, как о человеке, который, невзирая на чины и звания, на противников, следовал одному очень важному принципу — победа закона и справедливости. Сегодня здесь собрались те, кто разделяет эти принципы»,— подчеркнула госпожа Комарова. По ее словам, память о Владимире Петухове для региона — это спортивные комплексы «Жемчужина Югры», «Олимп», кванториум, политехнический колледж, сбалансированный бюджет. «Наш долг перед ним – сделать так, чтобы не было обманутых дольщиков, чтобы Нефтеюганск был городом с чистой водой, без балков, без аварийного жилья, с благоустроенными общественными пространствами, дворами, детскими площадками»,— уверена глава региона. По словам Олега Мельниченко, в каждом обществе есть люди, «служащие маяками». «Владимир Аркадьевич отдал свою жизнь не зря, и мы обязаны об этом помнить. Для органов местного самоуправления он является моральным примером, которому следуют, с которого берут пример»,— сообщил он.