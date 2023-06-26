Макрон: многие страны считают, что Западу проще дать миллиарды Украине, чем помочь бедным государствам

Президент Франции Эмманюэль Макрон «был очень расстроен нарративом о двойных стандартах», который присутствует в ряде стран. По его словам, многие мировые лидеры упрекают Запад, что у него есть миллиарды для Украины, но деньги на помощь бедным странам приходится искать годами. Такими мыслями он поделился в интервью телеканалу CNN.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эмманюэль Макрон

Фото: Reuters Эмманюэль Макрон

Фото: Reuters

«Я был очень расстроен этим нарративом о двойных стандартах, многие лидеры в этом мире говорят нам, что у нас есть много миллиардов для Украины. Но когда стоит вопрос о том, чтобы исправить бедность, изменение климата, климатическую уязвимость в нашей стране, нужны годы или десятилетия, чтобы найти несколько миллионов»,— рассказал господин Макрон.

Он добавил, что Запад «прав, делая то, что делает для Украины», потому что так «он борется за международное право, за свободу и принципы, за страну, на которую напали». Тем не менее господин Макрон отметил, что Запад «был недостаточно эффективен в отношении юга и многих стран, столкнувшихся с бедностью и изменением климата одновременно».

По словам Эммаюэля Макрона, на данный момент существует риск «глобального раскола из-за войны в Украине» и динамики конфликта. По этой причине Запад должен «разобраться с этим нарративом двойных стандартов», иначе «некоторые будут применять его для того, чтобы создать альтернативный многополярный мир — новые финансовые институты, новый глобальный порядок».

Господин Макрон дал интервью в рамках саммита по новому глобальному финансовому пакту, завершившегося 23 июня в Париже. Участники саммита обсудили проблему растущего разрыва между промышленно развитыми государствами и странами глобального Юга, которые страдают от климатической уязвимости. В саммите приняли участие представители из 130 стран. Делегаты из России на саммит не были приглашены.

Из-за отсутствия перспектив быстрого урегулирования конфликта на Украине Запад стремится найти новые подходы к противодействию России. Европа и США пытаются повлиять на страны «глобального Юга», придерживающиеся нейтралитета.

Подробнее — в материале «Ъ» «Запад перешел в контрнаступление на Юг».

Полина Мотызлевская