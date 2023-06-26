В Самаре в районе ТЦ «Космопорт» появится поликлиника высотой до 37 метров

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» получило разрешение на использование земельного участка в Советском районе Самары под амбулаторно-поликлиническое обслуживание. Речь идет об участке площадью 4028 кв.м. Документ опубликовала городская администрация.

Территория, на которой планируется построить поликлинику, находится на ул. Печерской. Документ позволяет возводить на участке здания, строения и сооружения с предельной высотой 37 м.

Ранее в Самаре запретили строить жилье в границах памятника архитектуры. ООО «СИЦ "Развитие предпринимательства"» получило отказ в предоставлении разрешения на использование земли в Ленинском районе города.

Георгий Портнов