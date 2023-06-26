В Самаре запретили строить жилье в границах памятника архитектуры

ООО «СИЦ "Развитие предпринимательства"» получило отказ в предоставлении разрешения на использование земли в Ленинском районе Самары под строительство высотного жилья. Постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Под застройку рассматривался участок площадью более 4,8 тыс. кв. м. в границах ул. Буянова и Арцыбушевской (квартал 122). Чиновники отказали в предоставлении застройщику разрешения на основе отрицательных голосов членов комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки при главе Самары. Это было связано с тем, что застройку планировалось провести в границах зоны объекта культурного наследия регионального значения «Дом надворного советника А.В. Кавского с воротами».

Ранее мэрия отказала в застройке участка с домом, в котором произошло «стояние Зои» в Самаре. Речь идет о территории в районе пересечения ул. Чкалова и ул. Братьев Коростелевых.

Георгий Портнов