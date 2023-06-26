В Анапе на ремонт многоэтажек в 2024 году выделят более 350 млн рублей

В Анапе уже определили многоквартирные дома, которые отремонтируют в 2024 году. На работы в 66 объектах направят более 350 млн руб., сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: PerfectStock Фото: PerfectStock

В этом году в городе проведут работы в 35 домах. В них отремонтируют кровли, фасады и инженерные коммуникации, а также заменят лифты. Глава города Василий Швец поручил завершить все кровельные работы с опережением сроков, до 1 сентября, чтобы успеть до сезона дождей.

Мэр Анапы также поставил задачу усилить безопасность спусков к морю и ужесточить борьбу с несанкционированной торговлей и фотоживодерами на пляжах. Он также отметил необходимость усиления мониторинга общественного транспорта.

Татьяна Ручкина

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