Мэр Анапы поручил усилить безопасность спусков к морю и ужесточить борьбу с фотоживодерами

Глава Анапы Василий Швец поручил усилить безопасность спусков к морю, а также ужесточить борьбу с несанкционированной торговлей и фотоживодерами на пляжах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Анапы Фото: мэрия Анапы

«Совместно со Службой спасения все спуски к морю необходимо проинвентаризировать и, где это необходимо, довести до максимально безопасного состояния, установить систему освещения и видеокамеры, которые будут заведены в аппаратно-программный комплекс "Купол"»,— отметил глава города.

Он также поставил задачу усилить мониторинг общественного транспорта. В салонах автобусов разместят информацию и QR-коды, ведущие на страницу Муниципального центра управления. Туда можно обратиться в случае некачественного оказания услуги.

Татьяна Ручкина

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