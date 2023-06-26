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Коммерсантъ FM
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Регионы устраняют последствия

Как Ростовская и Липецкая области возвращаются к обыденной жизни

Российские регионы устраняют последствия марша ЧВК «Вагнер». В Ростовской области сняли все ограничения на движения транспорта. 24 июня регион первым встретил колонны «вагнеровцев», они захватили штаб Южного военного округа и провели в Ростове-на-Дону почти целый день. Мэр города Алексей Логвиненко призывал граждан не выходить из дома. В регионе закрывались рестораны «Вкусно — и точка», наблюдались сбои в сервисах доставки. Колонны «Вагнера» покинули Ростов-на-Дону в субботу вечером.

Фото: Мария Плотникова, Коммерсантъ

Фото: Мария Плотникова, Коммерсантъ

25 июня Алексей Логвиненко заявил, что техника ЧВК повредила более 10 тыс. кв. м дорожного полотна. На ремонт, по его словам, уйдет два дня. Сейчас город почти полностью вернулся к нормальной жизни, рассказал “Ъ FM” редактор интернет-портала «Блокнот Ростов» Роман Неведров:

Как начался и закончился мятеж ЧВК «Вагнер»

«Уже все спокойно. Работают рестораны и магазины. На улицах полно людей. На Буденовском проспекте, где находится штаб Южного военного округа, много горожан. Они гуляют, смотрят, что происходит. Что касается последствий, самое главное — разрушение дорожного покрытия.

А в остальном все дороги по городу и трассы уже открыты. На том участке, где стоял танк в воротах цирка, будут класть верхний слой асфальта. Тот, который был, сняли. Ворота, кстати, разрушены. Горожане в большинстве своем не верят, что работы будут проведены за два дня».

Ограничение на движение вводились на разных участках трасс М4 и М5. ЧВК «Вагнер» также дошли до Воронежа. Местные власти ввели ограничительные меры и призывали граждан не покидать дома. В результате перестрелки в Воронежской области пострадали порядка 20 строений, сообщили власти Павловского района. К 25 июня в регионе отменили все ограничения, рассказал “Ъ FM” корреспондент газеты “Ъ” в Воронеже Сергей Толмачев:

«Глава Павловского района Максим Янцов сообщил в своем Telegram-канале о том, что в селе Елизаветовка действительно была перестрелка. 19 домовладений получили различные повреждения, но угрозы целостности построек нет. Не было никаких особых волнений или изменений в работе, например, магазинов. Приостанавливалось движение межрегионального транспорта, с автовокзала нельзя было уехать, все рейсы были отменены. В данный момент они восстановлены. Скорее, у людей было ожидание развязки, чем вопросы».

Какие убытки могут понести предприниматели из-за отмены мероприятий

Следующей точкой ЧВК «Вагнер» на пути к Москве стала Липецкая область. Там местные власти распорядились раскопать дороги экскаваторами, чтобы помешать движению техники. 25 июня в регионе приступили к восстановлению этих участков. И к вечеру уже отчитались о возобновлении движения, рассказал депутат Липецкого областного совета Анатолий Емельянов:

«Марш ЧВК "Вагнер" остановился в Красненском районе, оттуда было принято решение, что они направляются обратно. Утром "вагнеровцы" уже покинули территорию Липецкой области. Регион, по сути, попал в изоляцию, потому что все дороги в направлениях областного центра были вскопаны, чтобы подразделения ЧВК "Вагнер" не могли продвинуться дальше. Уже в ночь на 25 июня начали закапывать, латать дороги. В воскресенье все уже работало, движение по трассе М4 также было открыто. В регионе отменены все запреты. Поэтому город вернулся к обыденной жизни».

В Москве 24 июня также готовились к приходу ЧВК «Вагнер». На некоторых въездах в столицу установили блокпосты. В городе ввели режим контртеррористической операции. Однако 26 июня его сняли. Также в Москве перенесли выпускные на 1 июля. Мэр столицы Сергей Собянин в ожидании колонн ЧВК «Вагнер» анонсировал понедельник нерабочим днем. Это решение отменять не стали.

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Дарья Фоменко

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