Верховный суд разъяснил, что не каждый социально одобряемый поступок ведет к прекращению уголовного дела

Обвиняемый может быть освобожден от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа при совершении им не любых социально одобряемых действий, а только тех, при которых вред, причиненный конкретным преступлением, может считаться заглаженным. Об это говорится в определении Верховного суда России.

Верховный суд рассмотрел дело о нарушении правил дорожного движения при управлении автомобилем, в результате которого погиб человек. 3 августа 2022 года Ленинский районный суд Чебоксар постановил, что уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК в отношении ранее несудимого Сергея Яковлева должно быть прекращено на основании ст. 25.1 УПК РФ с назначением ему судебного штрафа в размере 40 тыс. руб. в доход государства. Апелляционным постановлением Верховного суда Чувашской Республики от 27 сентября 2022 года постановление оставлено без изменения.

Согласно ст. 25.1 УПК, лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

Однако заместитель Генпрокурора России Игорь Ткачев не согласился с судебными решениями, счел их незаконными и необоснованными и попросил их отменить. В кассационном представлении он указал что, освобождая Сергея Яковлева от уголовной ответственности, суд первой инстанции формально подошел к данному вопросу.

«Суд не принял во внимание, что объектом преступного посягательства, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ, является не только безопасность дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, но и общественные отношения, гарантирующие неприкосновенность жизни человека»,— указано в протесте заместителя генпрокурора.

Замгенпрокурора утверждает также, что материальная помощь, оказанная сестре погибшего, а также выплаты в социальную организацию не снизили общественную опасность содеянного. Кроме того, представитель надзорного ведомства обращает внимание на то, что в ходе предварительного расследования водитель вину не признал и утверждал, что виновником происшедшего был сам погибший. Игорь Ткачев также подчеркнул, что после вынесения постановления о прекращении уголовного дела водитель вновь дважды грубо нарушил правила дорожного движения, превысив скоростной режим.

Верховный суд указал, что при освобождении от уголовной ответственности человека, впервые совершившего преступление небольшой или средней тяжести, следует учитывать, что по смыслу закона различные уголовно наказуемые деяния влекут наступление разного по своему характеру вреда.

Высшая инстанция также обратила внимание, что предусмотренные ст. 76.2 УК РФ («Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа») действия, направленные на заглаживание такого вреда и свидетельствующие о снижении степени общественной опасности преступления, не могут быть одинаковыми во всех случаях. Определять их необходимо в зависимости от особенностей конкретной ситуации. При этом вывод о возможности или невозможности такого освобождения должен быть обоснован ссылками на фактические обстоятельства, исследованные в судебном заседании.

«Возможность освобождения лица от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа связана с совершением им не любых социально одобряемых действий, а только таких, в результате которых вред, причиненный конкретным преступлением, может считаться заглаженным»,— поясняет Верховный суд.

Таким образом, Верховный суд определил, что, прекращая уголовное дело Сергея Яковлева с назначением судебного штрафа, суд первой инстанции исходил из того, что водитель обвиняется в совершении преступления средней тяжести, характеризуется положительно, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит. Кроме того, он выплатил потерпевшей 530 тыс. руб. и оказал благотворительную помощь центру для детей-сирот в размере 10 тыс. руб.

«Между тем объектом преступного посягательства, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ, является не только безопасность дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, но и общественные отношения, гарантирующие неприкосновенность жизни человека»,— говорится в постановлении. В результате Судебная коллегия определила направить дело на новое рассмотрение в районный суд.