Кубанский фермер добился через суд права аренды 36 га земли в Лабинском районе

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд г. Ростова-на-Дону оставил в силе решение арбитражного суда Краснодарского края по иску кубанского фермера Хусейна Махмудова к краевому департаменту имущественных отношений об отказе в возобновлении договора аренды земли. Соответствующее решение размещено на сайте суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сказано в материалах дела, суд первой инстанции правильно указал, что право арендатора на возобновление договора аренды, согласно Земельному кодексу РФ, не может быть ограничено краевым законодательством пределом площади земель сельскохозяйственного назначения, которые могут быть предоставлены в аренду или в собственности для осуществления деятельности крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ). При таких обстоятельствах оснований для удовлетворения апелляционной жалобы не имеется.

Кубанский фермер Хусейн Махмудов добился через суд права аренды земельного участка площадью 36 га в Лабинском районе Краснодарского края. В предоставлении такого права ему отказывал краевой департамент имущественных отношений, считая, что были нарушены права арендатора находящегося в госсобственности участка. Хусейн Махмудов уже четвертый арендатор сельхозземли за последние 13 лет, который получил участок, минуя процедуру торгов.

Изначально договор аренды участка был заключен сроком на 10 лет между администрацией Лабинского района и ГУП КК «ПХ "Юбилейное"» в феврале 2010 года. В октябре 2011-го хозяйство «Юбилейное» передало право аренды Геннадию Терентьеву, который в мае 2012 года передал эти права ЗАО «Фирма "Агрокомплекс" Н. И. Ткачева». В октябре 2019 года агрокомплекс передал права аренды Хусейну Махмудову.

Как следует из материалов дела, в мае 2022 года господин Махмудов обратился в краевой депимущества с заявлением о предоставлении земельного участка сельхозназначения в аренду на 49 лет. Департамент фермеру отказал, поскольку договор о передаче прав арендатора якобы «имел признаки недействительной сделки». Тогда фермер обратился в суд. Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил требования главы КФХ к депимущества региона.

Депимущества края отношений обжаловал решение суда первой инстанции и подал апелляцию. Однако Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения.

Андрей Пугачев