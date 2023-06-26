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Коммерсантъ FM
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Голикова рассказала, как повышение МРОТ повлияет на доходы бюджета

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что повышение уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 2024 года на 18,5% даст дополнительные доходы в бюджеты всех уровней. По словам госпожи Голиковой, вследствие повышения МРОТ зарплаты вырастут у 4,8 млн россиян.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Президент еще раз подтвердил на ПМЭФ необходимость опережающего роста минимального размера оплаты труда по сравнению с прожиточным минимумом. И его решение о том, что МРОТ должен быть с 1 января 2024 года проиндексирован опережающими темпами, то есть на 18,5%,— конечно, это дополнительные расходы для бюджетного сектора, для работодателей, но это и дополнительные доходы в бюджеты всех уровней»,— рассказала вице-премьер в интервью ТАСС.

По словам госпожи Голиковой, в первую очередь доходы от повышения МРОТ коснутся региональных бюджетов, поскольку туда поступает основной подоходный налог. Всего повышение МРОТ напрямую приведет к росту зарплат 4,8 млн россиян. «А за счет общего увеличения фонда оплаты труда, конечно, получат увеличение доходов и другие работники, работающие на более квалифицированных должностях»,— уточнила она.

С июня 2022 года МРОТ увеличили до 15 279 руб., с января 2023 года — до 16 242. Выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, президент России Владимир Путин заявил, что минимальный размер оплаты труда с 1 января 2024 года будет проиндексирован на 18,5% вместо 10% и будет составлять 19 242 руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Родить нельзя работать».

Милена Костерева

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