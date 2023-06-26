Депутат Госдумы Картаполов сообщил об отсутствии претензий у ростовчан к ЧВК «Вагнер»

Депутат Государственной думы России Андрей Картаполов сообщил, что жители Ростова-на-Дону, занятого 24 июня бойцами ЧВК «Вагнер», не имеют никаких претензий членам компании. Слова парламентария цитирует издание «Ведомости».

«Они никого не обижали, ничего не ломали. К ним нет ни малейших претензий ни у кого – ни у жителей Ростова, ни у военнослужащих Южного военного округа, ни у правоохранительных органов. Поэтому какие к ним вопросы? К ним никаких претензий нет»,— сказал Андрей Картаполов.

Как сообщалось ранее, военная техника ЧВК «Вагнер» повредила 10 тыс. кв. м. дорожного покрытия в Ростове. Ликвидировать последствия планируется в течение двух дней.

Анастасия Назарова