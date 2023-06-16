Стало известно, как изменится схема движения при модернизации трамвайного узла в Краснодаре

В Краснодаре с 24 июня по 23 июля изменят схему движения трамваев в связи с модернизацией трамвайного узла на улице Московской. Перекрытия в основном будут в выходные дни, предупредили в пресс-службе мэрии.

«На период работ продуманы альтернативные схемы движения трамваев. Обо всех изменениях будем заранее информировать жителей»,— отметил замдиректора департамента транспорта и дорожного хозяйства Виктор Балацкий на пресс-брифинге.

При модернизации узла соединят центральную и западную части Краснодара, заменят 1,4 км рельсов и построят 200 м новых трамвайных путей. На первом этапе установят четыре современных остановочных павильона, оборудуют тротуары и стоянку для автомобилей, а также создадут зеленую зону в этом районе. Для работ необходимо временно перекрыть движение. Чтобы уменьшить неудобства для пассажиров это будет сделано поэтапно.

С 24 по 30 июня будет закрыто движение трамваев по улицам Садовой и Крайней. Маршрут № 3 будет следовать от Западного депо до улицы Дмитриевская Дамба и далее по улицам Железнодорожной, Гоголя, Коммунаров, Горького и обратно по маршруту до Западного депо. Маршрут № 21 будет ехать из Юбилейного микрорайона от перекрестка улиц Горького и Коммунаров по улицам Коммунаров, Захарова и до конечной остановки «Ул. Индустриальная», обратно — тем же маршрутом. Маршруты № 20 и № 22 в прямом и обратном направлениях будут следовать от Дмитриевской Дамбы по улицам Железнодорожной, Гоголя, Коммунаров, Колхозной, Клинической и далее по своему маршруту.

1 и 2 июля останутся закрытыми для движения трамваев улицы Садовая и Крайняя, также транспорт не сможет проехать по улице Красных Зорь в сторону конечной остановки «ул. Декабристов». Маршрут № 2 при движении от улицы Индустриальной сократят до остановки «ул. им. 40-летия Победы». Маршруты № 3 и № 21 поедут также, как и 24-30 июня. Маршрут № 22 будет следовать между своими конечными остановками по улицам Гоголя, Коммунаров, Колхозной и Клинической. Маршруты № 1 и № 20 два дня работать не будут, при этом увеличат количество двухвагонных составов на трамвайном маршруте № 8.

Третий этап модернизации пройдет с 3 по 14 июля. В это время закроется движение трамваев с улицы Островского на улицу Красных Зорь и с улицы Крайней на улицу Московскую. Маршрут № 1 будет следовать от конечной остановки маршрута «ул. Декабристов» до остановки «ул. Индустриальная» по улицам Красных Зорь, Садовой, Дмитриевской Дамбе, Железнодорожной, Гоголя, Коммунаров и Захарова. Следование троллейбуса № 2 при движении от Индустриальной сократят до остановки «ул. им. 40-летия Победы». Маршрут № 21 из Юбилейного микрорайона перенаправят до конечной остановки «ул. Декабристов», а маршрут № 22 будет следовать по измененной схеме.

Четвертый этап будет проходить 15-16 июля. Два дня будет полностью закрыто движение трамваев по улицам Островского и Московской в сторону конечной остановки «ул. им. Петра Метальникова». Для пассажиров организуют специальный автобусный маршрут от улицы Петра Метальникова по улице Московской до улицы Островского. Также будет усилена работа маршрута № 52.

В эти дни маршрут № 1 продолжит курсировать по измененной схеме. Маршруты № 2, 5 и 8 сократят до остановки «ул. им. 40-летия Победы». Маршруты № 21 и № 22 от улицы Димитрова по улице Садовой будут перенаправлены до конечной остановки «ул. Декабристов». Маршрут № 15 на два дня отменен.

Последний этап модернизации пройдет 17-23 июля. Будет закрыта только улица Островского. Маршрут № 1 будет ездить по измененной схеме движения. Маршруты № 2, 8 и 15 будут сокращены до остановки «ул. им. 40-летия Победы». Маршрут № 5 будет следовать из Пашковского жилого массива до улицы Петра Метальникова по улице Садовой в обоих направлениях.

Татьяна Ручкина

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