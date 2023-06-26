Вадим Шумков заявил о «давно и кровопролитно» идущей гражданской войне

Губернатор Курганской области Вадим Шумков выразил мнение, что гражданская война уже идет. Об этом глава региона заявил в своем telegram-канале, комментируя реакцию на события минувших выходных, связанные с конфликтом между основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным и руководством Минобороны, когда частная военная компания заняла Ростов-на-Дону, и ее колонны двинулись в сторону Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Алпаткин, Коммерсантъ Фото: Александр Алпаткин, Коммерсантъ

«Вчера многие заговорили о страшных последствиях возможной гражданской войны, - написал господин Шумков. – Но она уже идет. Давно и кровопролитно. Абсолютное большинство территории бывшей Украины – это историческая Россия. Там живут такие же русские, которых, заражая взаимной ненавистью, давно побуждают массово убивать себе подобных. Эта война является прямым следствием распада Советского союза – исторической России. Возможно, это не было так заметно, пока она не приблизилась к Москве. Только тогда многим на весьма простом примере стало понятно, что может случиться с каждым, если этот распад не остановить. И не сделать его обратным порядком единой точкой сборки русских и исторической России».

Курганский губернатор добавил, что делать это, по его мнению, нужно «не через тупую силу и взаимное уничтожение на радость поддерживающим это недругам, а через общие корни, определение общего смысла и общего будущего».

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте