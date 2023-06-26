В Оренбуржье многодетным семьям предоставили участки без водоснабжения

Суд удовлетворил требования прокуратуры Тоцкого района обязать местную администрацию подключить земельные участки к сетям водоснабжения. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее контрольный орган провел проверку и установил, что в 2021 году чиновники предоставили многодетным семьям земельные участки без технической

возможности подключения к сетям водоснабжения. В связи с этим прокурор обратился в суд с иском к местной администрации.

Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование скандала с предоставлением многодетным семьям Оренбуржья участков без инфраструктуры. Он поручил руководителю СУ СК РФ по Оренбургской области Вячеславу Зудерману представить в центральный аппарат соответствующий доклад.

Георгий Портнов