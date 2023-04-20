СК РФ разберется с предоставлением многодетным семьям Оренбуржья участков без инфраструктуры

Руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Оренбургской области Вячеслав Зудерман представит в центральный аппарат доклад о ходе проверки по факту возможного нарушения прав многодетных семей в регионе. Соответствующее поручение дал председатель СК России Александр Бастрыкин. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

«В СМИ сообщается, что в Оренбургской области многодетные семьи получили земельные участки без необходимой инфраструктуры: без подъездных дорог и водоснабжения»,– говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Ранее региональное СУ СК России начало доследственную проверку по факту размещенной информации. После этого суд обязал мэрию обустроить участки для многодетных семей коммунальной и инженерной инфраструктурой. Местное надзорное ведомство держит на контроле исполнение судебного решения.

Георгий Портнов