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СК РФ разберется с предоставлением многодетным семьям Оренбуржья участков без инфраструктуры

Руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Оренбургской области Вячеслав Зудерман представит в центральный аппарат доклад о ходе проверки по факту возможного нарушения прав многодетных семей в регионе. Соответствующее поручение дал председатель СК России Александр Бастрыкин. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

«В СМИ сообщается, что в Оренбургской области многодетные семьи получили земельные участки без необходимой инфраструктуры: без подъездных дорог и водоснабжения»,– говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба президента РФ

Фото: пресс-служба президента РФ

Ранее региональное СУ СК России начало доследственную проверку по факту размещенной информации. После этого суд обязал мэрию обустроить участки для многодетных семей коммунальной и инженерной инфраструктурой. Местное надзорное ведомство держит на контроле исполнение судебного решения.

Георгий Портнов

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