В связи с «обстоятельствами субботы» переключение движения с «турбокольца» в Воронеже на новую схему перенесли на 27 июня

В мэрии Воронежа Заявили, что «в связи с обстоятельствами субботы, 24 июня», власти решили не изменять схему организации движения на перекрестке, где идут работы в рамках одного из этапов строительства Остужевской развязки. В субботу, воскресенье и понедельник перекресток продолжал работать по принципу «турбокольца».

В администрации города уточнили, что переключение движения произойдет 27 июня в 10:00 для «расширения зоны выполнения работ». «Время выбрано таким образом, чтобы пропустить основной трафик утреннего часа пик по прежней схеме, не создавая неудобств горожанам,- уточнили в мэрии. - Переключение пройдет при помощи инспекторов ГИБДД. Схема движения изменится, для автомобилистов будет открыто так называемое «большое» кольцо. Оно расположится на съездах будущей двухуровневой развязки. Движение по нему будет осуществляться по принципу классического кольцевого перекрестка».

О грядущем изменении схемы движения в районе Остужевской развязки власти Воронежа сообщили 22 июня.