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Схему движения в районе Остужевской развязки Воронежа изменят на выходных

Утром 24 июня движение в районе Остужевской развязки переведут с «турбокольца» на «большое кольцо». Об этом сообщила мэрия Воронежа. Изменения связаны с расширением зоны выполнения работ на пересечении улиц Остужева и Минской.

«Турбокольцо» открыли 26 ноября прошлого года. Это позволило не перекрывать движение при подготовке к строительству двухуровневой развязки по типу клеверного листа. Теперь же подрядчик завершил основные работы внутри «турбокольца» и приступил к возведению одного из мостов будущего «клевера». Из-за этого было решено ввести вторую временную схему движения в виде «большого кольца». Дорожные рабочие уже нанесли временную разметку.

Чтобы увеличить пропускную способность «большого кольца», с субботы в районе Остужевской развязки ограничат проезд грузовиков. Запрет будет действовать на следующих участках:

  • на улице Обручева — от кольца на улице Димитрова до пересечения улиц Остужева и Минской;
  • на улице Остужева — от Остужевского кольца до пересечения улиц Остужева и Минской;
  • на улице Остужева — от светофора у дома № 35Б на улице Остужева (по тамбовскому направлению) до пересечения улиц Остужева и Минской;
  • на улице Минской — от поворота в сторону микрорайона «Электроника» до пересечения улиц Остужева и Минской.

Первый этап работ по реконструкции Остужевской развязки в Воронеже почти за 1,2 млрд руб. выполняет производственное объединение «Возрождение» из Санкт-Петербурга. Генподрядчиком второго этапа по итогам аукциона стало местное ООО «СМУ-90» Вардана Агароняна. Компания была готова выполнить работы по начальной цене — за 1,65 млрд руб. В ходе работ она выросла до 2,1 млрд.

Алина Морозова

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