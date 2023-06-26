В Челябинске движение автомобилей по Кировке ограничили тремя часами в день

Администрация Челябинска установила режим движения автомобилей по пешеходной части улицы Кирова. Проезд для доставки товаров разрешен только в течении трех утренних часов. Об этом сообщил вице-мэр по экономическому развитию Игорь Постнов на аппаратном совещании в мэрии 26 июня.

«По вашему поручению проведена работа по установлению времени движения транспортных средств, обслуживающих предприятия, находящиеся на пешеходной части улицы Кирова, – с 8 до 11 часов. Перечень предприятий, использующих пешеходную улицу для доставки товаров, сформирован и направлен в МБУ „Эвис“»,– сообщил Игорь Постнов.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», три недели назад мэр Челябинска Наталья Котова поручила усилить контроль за въездом транспорта на Кировку из-за многочисленных жалоб пешеходов.

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