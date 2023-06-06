Глава Челябинска поручила усилить контроль за въездом транспорта на Кировку

Мэр Челябинска Наталья Котова в ходе аппаратного совещания поручила подчиненным ужесточить контроль за въездом автомобилей на пешеходную часть улицы Кирова. По ее словам, от горожан поступили жалобы на движение транспорта по Кировке.

Наталья Котова дала подчиненным указание провести беседы с арендаторами и владельцами помещений на пешеходной улице.

«Поговорите с собственниками кафе и ресторанов. Необходимо, чтобы они определились по времени, когда им завозят продукты и с каких сторон. Бывает, что они их завозят по пешеходной улице. Все остальное время на Кировке не должно быть автотранспорта», — заявила Наталья Котова. К работе с арендаторами и помещений на пешеходной улице она поручила подключить управление по торговле и услугам города.

Заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов отметил, что сейчас на Кировке восстановлены все сломанные на прошлой неделе ограждения для транспорта.

«Сейчас устанавливаем дополнительные вазоны, проводим заградительные мероприятия. Еще раз со всеми арендаторами проводим беседы. Управление благоустройства ежедневно контролирует все входные группы», — подчеркнул Андрей Ксензов.

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