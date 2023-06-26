После захода украинской ДРГ и продолжающихся обстрелов в белгородском Грайвороне и пригороде ремонт потребовался почти 300 домам

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о скором завершении работ в 117 домах Грайворонского городского округа, пострадавших за время специальной военной операции. По его словам, полностью завершены ремонты уже в 96 зданиях. «Огромный объем работ был выполнен за счет того, что консолидировали большое количество строительных бригад, снятых со многих объектов со всей области»,- пояснил глава региона.

Он отметил, что в населенном пункте Козинка разрушения были еще масштабнее, так как по ней «больше всего пришлось ударов за последнее время». «Не могли войти из-за постоянно продолжающихся массированных обстрелов, в том числе и сейчас. Только что фактически завершили обследование - всего пострадало 177 домовладений, семь из которых не подлежат восстановлению»,- уточнил господин Гладков.

В округ уже начинают поступать окна, шифер, металлочерепица. «Бригады есть. Одномоментно выполнить все, конечно, невозможно»,- написал в соцсетях губернатор. По его словам, в первую очередь будут восстанавливаться здания, окна и кровля в них там, куда уже вернулись люди. «Во вторую часть – кровля и окна оставшихся домов, а затем перейдем к хозпостройкам»,- добавил он.

22 мая в Белгородскую область, на территорию Грайворонского округа через границу прорвалась диверсионно-разведывательная группа из Украины. Во время продолжавшихся в течение дня обстрелов и боев в нескольких поселках были повреждены дома, здания детского сада и администрации, ранены восемь мирных жителей. Власти объявили об эвакуации «большей части жителей» района с населением в 26 тыс. человек и ввели в области режим контртеррористической операции. В Кремле тогда назвали операцию ДРГ попыткой Украины «отвлечь внимание от потери Бахмута».

Владимир Зоркий