Тюменские справороссы выдвинули Владимира Пискайкина кандидатом на выборы главы региона

Тюменское отделение партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» тайным голосованием выдвинуло на выборы губернатора Тюменской области кандидатуру председателя совета реготдела партии Владимира Пискайкина. Решение было принято единогласно в ходе конференции отделения в субботу, 24 июня. Об этом сообщили на странице отделения в сети «ВКонтакте».

На довыборы в областную думу делегаты конференции выдвинули членов совета регионального отделения партии Сергея Морева и Георгия Эргемлидзе.

Выборы губернатора Тюменской области состоятся 10 сентября. Ранее тюменское региональное отделение партии «Единая Россия» выдвинуло кандидатом на перевыборы действующего губернатора Александра Моора. До этого реготделение КПРФ тайным голосованием выдвинуло на должность главы региона депутата облдумы от КПРФ Ивана Левченко. Участие в выборах от ЛДПР примет депутат законодательного собрания ЯНАО Денис Садовников. Его кандидатуру реготделение ЛДПР утвердило 18 июня. В поддержку господина Садовникова выступили координатор ханты-мансийского отделения партии Евгений Данников и ямальский координатор Андрей Кузнецов.

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