Суд продлил конкурсное производство в компании, строившей челябинское метро

Арбитражный суд Челябинской области продлил срок конкурсного производства в отношении АО «Челябметрострой» на шесть месяцев, до 22 декабря. Решение, принятое на прошлой неделе, опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Конкурсный управляющий в ходатайстве о продлении срока конкурсного производства указал на то, что не завершены мероприятия, предусмотренные законом «О банкротстве». На 21 декабря назначено судебное заседание по рассмотрению результатов конкурсного производства.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», АО «Челябметрострой», до 2020 года являвшееся основным подрядчиком по обслуживанию и содержанию недостроенного метрополитена, в январе 2023 года было признано банкротом. На сегодня в реестр должника включены требования 16 кредиторов на общую сумму более 80 млн руб. В конце мая на торги был выставлен имущественный комплекс предприятия, расположенный на улице Монтажников в Металлургическом районе. Начальная цена составляет 160 млн руб. Аукцион запланирован на 5 июля.

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