Экс-подрядчика строительства челябинского метро признали банкротом

Арбитражный суд Челябинской области признал банкротом АО «Челябметрострой», которая занималась обслуживанием недостроенного метрополитена в региональном центре. В компании открыто конкурсное производство сроком на пять месяцев, сообщается в картотеке суда.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», с заявлением о признании «Челябметростроя» банкротом из-за долга в 1,54 млн руб. в апреле 2021 года в Арбитражный суд Челябинской области обратилось ООО «Уралтехгрупп» (Миасс). Сегодня в числе кредиторов общества АО «Челябинскгоргаз», ООО «Новая деловая компания», «Центр коммунального сервиса», «Прометэл групп» и ряд физических лиц. В январе 2023 года суд включил в реестр требования ПАО «Уралкалий» на 24,4 млн руб.

До 2020 года АО «Челябметрострой» занимался строительством и содержанием объектов недостроенного метрополитена в Челябинске. Впоследствии контракты на выполнение работ получали другие подрядчики.