Исследовать теплосети в Краснодаре теперь будет робот

С помощью современных технологий Краснодартеплоэнерго планирует сократить число аварий до нуля

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Достигать нулевой аварийности будут за счет капитальных и текущих ремонтов, а также применения внутритрубной диагностики с помощью робота. «Краснодар стал четвертым городом в России, где проводятся такие исследования»,— сообщил генеральный директор Краснодартеплоэнерго Руслан Хайров.

Он отметил, что это очень дорогостоящий, но эффективный способ изучения тепловых сетей, который позволит выявить проблемы и устранить их до начала отопительного сезона, не дожидаясь нештатных ситуаций.

Это инновационное исследование, аналогичное КТ или МРТ для людей. Специальный роботизированный комплекс запускается в магистраль и определяет критические участки, например, выявляет тонкие стенки, коррозию или деформацию труб. Такие сети заменят в первую очередь, еще до начала отопительного сезона.

Главное преимущество данной технологии заключается в том, что «санацию» можно проводить с минимальным числом разрытий, что помогает беречь тротуары и клумбы, а также не создает помех движению машин. Робот за час может проходить более 500 метров сети — именно такое расстояние обеспечивает лебедка, тянущая кабель, благодаря которой умная машина передвигается. Причем для исследования не обязательно сливать теплоноситель из трубы.

«Контроль ведется с помощью ультразвука и камеры, которая имеет обзор в радиусе 360 градусов. Данные поступают в мобильный диагностический комплекс. Специалист контролирует работу системы на экранах, куда выводится вся информация о передвижении комплекса. Джойстиком, похожим на игровой, он регулирует движение робота»,— рассказал главный инженер Краснодартеплоэнерго Андрей Кочетков.

В первую очередь в Краснодаре таким инновационным способом изучили теплосети диаметром более 300 мм на ул. Кубанской набережной, Орджоникидзе, Сормовской и Ставропольской. Они проработали больше десяти лет и имеют общую длину более 3 тыс. метров. Обследованные магистрали обеспечивают теплом и горячей водой почти тысячу многоэтажных домов краевой столицы. В дальнейшем подобное исследование проведут и в других районах города.

В комплексе с заменой теплосетей и модернизацией котельных эти мероприятия повысят надежность теплоснабжения в краевой столице.

В Карасунском округе заменены три километра магистральных труб

Сети модернизированы в районе улиц Симферопольской, Сормовской, Онежской, Восточной и 2-й Заречной

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Как рассказал технический директор Краснодартеплоэнерго Александр Белоус, на двух участках магистрали уже истек срок службы сетей. «Диаметр труб мы увеличили с 600 до 700 мм, а это значит, что в Комсомольский микрорайон Краснодара будет поступать больше тепла»,— отметил он.

В нынешнем году в подготовку тепловых сетей, котельных и центральных тепловых пунктов ООО «Краснодартеплоэнерго» вкладывает рекордную сумму — почти 1 млрд руб. Вложенные инвестиции позволят повысить надежность и качество теплоснабжения краевой столицы.

При замене сетей компания использует современные трубы с пенополиуретановой изоляцией. Благодаря этому теплоноситель будет доходить до потребителей, не остывая по пути. Гарантийный безаварийный срок службы новых труб составляет минимум 25 лет.

Чтобы не мешать движению автомобильного транспорта, замена участков на основных улицах велась под землей.

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