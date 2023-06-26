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«Титановая долина» повторно ищет застройщика корпуса авиазавода за 1,1 млрд рублей

Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Титановая долина» начала повторный поиск подрядчика для строительства многофункционального производственного корпуса. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Начальная цена торгов — 1,18 млрд руб. В пресс-службе «Титановой долины» ЕАН заявили, что повторный поиск подрядчика связан с тем, что в первый раз никто не заявился на конкурс.

Производственный корпус должен быть построен на площадке «Уктус» в районе 24 км дороги Екатеринбург — Челябинск. По данным СМИ, здание будет примыкать к территории промышленных объектов АО «Уральский завод гражданской авиации» (УЗГА). Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что многофункциональный производственный корпус площадью более 10 тыс. кв. м. будет построен в 2024 году. На новых мощностях разместится производство отечественных моделей самолетов — ЛМС-901 «Байкал» и ТВРС-44 «Ладога».

Напомним, на площадке «Уктус» ведется формирование авиационного кластера на базе якорного резидента УЗГА, а также создание промышленного технопарка «Авиатор», где планируется разместить не менее 10 резидентов — представителей малого бизнеса, связанных с авиастроительной отраслью или с научно-исследовательской деятельностью.

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